Güvenlik güçlerinin havadaki gözü insansız hava araçları, operasyonların en büyük destekçisi. TRT Haber, Türkiye'nin milli gururu Bayraktar TB2 insansız hava aracının gökyüzü yolculuğuna eşlik etti.

Bayraktar TB2 emniyet teşkilatı tarafından da kullanılıyor. Havacılık Daire Başkanlığı bünyesindeki İHA'ların Van'da bir üssü mevcut. Üste emniyetin helikopter ve keşif uçaklarının yanı sıra, 2014 yılından beri insansız hava araçları da görev yapıyor.

Harekat kabiliyeti yüksek oranda arttı

Yerli ve milli sanayide üretilen insansız hava araçlarıyla güvenlik güçlerinin harekat kabiliyeti çok yüksek oranda artarken, Van'daki İHA üssü sayesinde birçok başarılı operasyonlara imza atıldı.

Teröristler ve suça karışanlar İHA'larla adım adım takip edilerek, koordinasyon merkezine iletilen görüntüler sayesinde başarılı operasyonlar gerçekleştirildi.

Şimdiye kadar 300 terörist etkisiz hale getirildi

Van'daki merkezden kalkan İnsansız hava araçları Doğu ve Güneydoğu'da, şehir ve kırsal alanlarda keşif yapıyor. Bu, güvenlik güçlerine terörle mücadelede avantaj sağlıyor. Mühimmatla donatılan hava araçları sayesinde şimdiye kadar 300 terörist etkisiz hale getirildi.

İHA'ların gökyüzünde aktif biçimde yer alması bölücü terör örgütü üzerinde çok büyük bir baskı oluşturdu. Son zamanlarda örgütten kopmalarda çok ciddi bir artış oldu.

Türkiye, kendi İHA'sını üreten 6 ülkeden biri

Türkiye, dünyada kendi İHA'sını ve mühimmatlarını üreten 6 ülkeden biri. Bayraktar TB2 İHA'lar 27 saat havada kalabiliyor. 150 kilometre haberleşme menzili olan İHA'lar, yer sistemlerine bağlı olmadan otomatik iniş ve kalkış özelliğine de sahip.

Yazılımların tamamen yerli unsurlarla üretilmiş olmasının dışarıdan müdahaleyi engellediğini belirten güvenlik kaynakları, Türk mühendisler tarafından üretilen İHA'ların her türlü bakımı, onarımı ve yedek parça üretiminin bu anlamda kendilerini çok rahatlattığını söylüyor.

Toplam 98 Bayraktar TB2 İHA güvenlik güçleri tarafından kullanılıyor. O İHA'ların bir bölümü Van'daki üste. Profesyonel ekip sayesinde bölgede terör örgütlerine göz açtırılmıyor.

Haber: Berrin Yücesan

Kamera: Seyit Taşdelen