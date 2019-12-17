Türkiye
FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı kararı17 Aralık 2019 Salı 09:39 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 10:06
Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde görevli 5'i aktif görevde 10'u doktor toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerde görevli 5'i aktif görevde olmak üzere 10'u doktor, 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 5 ildeki operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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