Türkiye
Muş'ta HDP'li 2 belediye başkanına terör gözaltısı17 Aralık 2019 Salı 08:43 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 10:34
Muş'ta Bulanık ve Varto ilçelerinin HDP'li belediye başkanları ile iki meclis üyesi, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA ]
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ve meclis üyesi Eylem Saruca ile Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan ve meclis üyesi Mahmut Yalçın, gözaltına alındı.
Polis ekipleri, Varto ve Bulanık belediyeleri önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Varto ülkü karaaslan Muş hdp