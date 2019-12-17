Türkiye

Muş'ta HDP'li 2 belediye başkanına terör gözaltısı

17 Aralık 2019 Salı 08:43 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 10:34

Muş'ta Bulanık ve Varto ilçelerinin HDP'li belediye başkanları ile iki meclis üyesi, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA ]