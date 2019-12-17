Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lütfiye köyü yakınındaki Çobanlar Yaylası mevkiinde büyük bir kayanın yanında şüpheli kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Olay yerine giden ekipler, kayanın altında izinsiz kazı yapan A.N.A, A.D, M.A, F.G, V.E, Y.E, M.A. ve Ş.Ö'yü gözaltına aldı.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede içi altın dolu küp aradıkları iddia edilen zanlıların kullandığı patlayıcı, jeneratör, kırıcı delici matkap ve akülü iki aydınlatma sistemi ele geçirildi.

Patlayıcılar jandarma bomba uzmanlarınca kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA