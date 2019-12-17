Türkiye

Antalya'da silahlı soygun girişimi

17 Aralık 2019 Salı 09:53 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 10:21

Antalya'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu. Banka personeli ve içerideki müşterileri çıkarıp güvenlik personelini rehin alan soyguncuyu etkisiz hale getirmek için çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]