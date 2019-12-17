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Antalya'da silahlı soygun girişimi17 Aralık 2019 Salı 09:53 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 10:21
Antalya'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu. Banka personeli ve içerideki müşterileri çıkarıp güvenlik personelini rehin alan soyguncuyu etkisiz hale getirmek için çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Caddesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Şüpheli tarafından çalışanları dışarıya çıkarılan bankanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.
Özal Harekat polisleri de bölgede hazır bekletiliyor.
Kaynak: A
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