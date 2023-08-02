Açık 31.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 02.08.2023 18:20

Emniyet kemerinden ceza kesildi, 'havalar çok sıcak' diye itiraz etti

İstanbul Bakırköy'de, minibüslere yönelik gerçekleştirilen denetimde, emniyet kemeri takmayıp, kapısı açık seyreden sürücüye ceza kesildi. Sürücü, 'havalar çok sıcak' diyerek cezaya itiraz etti.

Emniyet kemerinden ceza kesildi, 'havalar çok sıcak' diye itiraz etti

Bakırköy'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Polisleri, minibüslere yolcu gibi binerek denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayıp kapısı açık seyreden minibüsçüye ceza kesilirken minibüsçü ise `havalar çok sıcak` diyerek cezaya itiraz etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kural ihlali yapan minibüsçülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Caddesi'nde yapılan denetimde sivil polis ekipleri yolcu gibi minibüslere binerek kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti.

Kural ihlali yapan sürücüler uygulama noktasında durduruldu. Burada kapısı açık bir şekilde giden, cep telefonu ile konuşan ve emniyet kemeri takmayan 3 minibüs sürücüsüne toplamda, 4 bin 502 TL cezai işlem uygulandı.

Bu sırada kapısı açık giderek emniyet kemeri takmayan sürücü ise kesilen cezaya, "havalar çok sıcak" diyerek itiraz etti.

Polis ekipleri ise, denetimin ve havaların herkes için aynı olduğunu belirtti.

ETİKETLER
İstanbul Denetim
Sıradaki Haber
Bitlis'te kaçak avcılara 61 bin 879 lira para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:45
Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık ekibine saldıran 3 zanlı tutuklandı
18:40
Borsa en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi
18:11
İngiliz bakan: Sığınmacıların barındırılacağı gemi ölüm tuzağı değil
18:01
Bitlis'te kaçak avcılara 61 bin 879 lira para cezası
17:48
Fransa'da 7-13 Temmuz tarihlerinde aşırı sıcaklardan 80 kişi öldü
17:14
RTÜK spor programlarıyla ilgili özel çalışma yapacak
Göçmenlerin New York'taki Roosevelt Otel'in önündeki bekleyişi sürüyor
Göçmenlerin New York'taki Roosevelt Otel'in önündeki bekleyişi sürüyor
FOTO FOKUS
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ