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Türkiye
TRT Haber 13.10.2026 15:38

Ankara merkezli 39 ilde dolandırıcılık operasyonu: 159 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 39 ildeki yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 159 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara merkezli 39 ilde dolandırıcılık operasyonu: 159 gözaltı

Bakan Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların alın terini ve birikimlerini hedef alan suç örgütleri ve dolandırıcılık şebekelerine karşı kararlılıkla mücadele edildiğini belitti.

Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında şüphelilerin 6 milyar 656 milyon lirayı aşan para trafiğinin bulunduğunu ve 23 vatandaşın toplam 51 milyon 407 bin 966 lira zarara uğratıldığını aktardı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar üzerinden aktardıklarının belirlendiğini kaydeden Gürlek, 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu. 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemeler ise devam ediyor. Soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Milletimizin hakkına, emeğine ve birikimlerine uzanan hiçbir el karşılıksız kalmayacaktır."

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Ankara Dolandırıcılık Akın Gürlek
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