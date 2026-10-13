Araçların şasi numaralarını değiştirdikleri öne sürülen 11 şüpheli yakalandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, deprem, yangın veya trafik kazası nedeniyle ağır hasar kaydı bulunan farklı marka ve modellerdeki araçların motor ve şasi numaraları üzerinde kimyasal sıvı kullanılarak oynandığı belirlendi.

Bu kapsamda, 5 hacizli araç ve yurt dışından getirilen 6 araç olmak üzere toplam 11 araca "change" işlemi yapıldığı kaydedildi.

Ankara merkezli İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Edirne, Amasya, Kocaeli ve Ağrı olmak üzere 9 ilde, 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

Diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.