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Türkiye
İHA 13.10.2026 16:31

Sokakta kedi parçalayan köpeğin sahibine 95 bin TL ceza kesildi

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde ağızlıksız gezdirilen yasaklı ırk köpek, sokak kedisini parçaladı. Gözaltına alınan köpeğin sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 95 bin lira idari para cezasına çarptırıldı.

Sokakta kedi parçalayan köpeğin sahibine 95 bin TL ceza kesildi

Olay, dün Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi’nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, bir kadın, beslenmesi yasak olan Pitbull cinsi köpeğini, ağızlıksız şekilde sokakta gezdirmeye çıkarmıştı.

"Ne yapayım köpek bu"

O sırada yoldan geçen kediye saldıran yasaklı ırk köpek, saniyeler içerisinde hayvanı öldürmüştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar kadına bağırarak tepki gösterirken, kadın "Ne yapayım köpek bu" diyerek karşılık vermişti.

Görüntüleri yayınlanmasının ardından polis harekete geçti. Polis köpek sahibi A.Ç., isimli kadını gözaltına aldı.

Emniyet sorgusunun ardından kadın, ‘hayvanı tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakma’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Buradaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.Ç., isimli kadına 95 bin TL ceza kesildi.

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Köpek Pitbull
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