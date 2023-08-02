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Türkiye
AA 02.08.2023 17:04

Hamsi Sinop'taki tezgahlarda yerini aldı

Karadeniz'de küçük teknelerle az miktarda avlanan hamsi, Sinop'taki tezgahlarda yerini aldı.

Hamsi Sinop'taki tezgahlarda yerini aldı
[Fotograf: AA]

Balık avı sezonunun açılmasına bir ay kala, küçük tekneler tarafından yakalanan mezgit, istavrit ve barbun gibi balıkların arasına hamsi de katıldı. Az sayıda çıkan ilk yerli hamsinin kilogramı 100 liradan satışa sunuldu.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, daha önce ağustos ayında palamudun kendisini gösterdiği belirtti.

Bu sezon hamsiden ümitli olduklarını ifade eden Ünlü, şöyle konuştu:

"Bu sezon palamut olmayacak gibi görünüyor. Daha önceki yıllarda ağustos ayında palamut kendini gösteriyordu ancak önce hamsiyi gördük. Bu sezon hamsiden çok umutluyuz. Tezgahlarda az da olsa hamsi şimdiden yerini aldı. İşaretler, hamsinin bu sezon bol olacağını gösteriyor. Ufak kayıklar ağlarla tutuyor."

Sezonun başlamasına bir ay kaldığını dile getiren Ünlü, tezgahlarda şu anda alabalık, levrek, çipura ve somonların yanı sıra az da olsa mezgit, barbun ve istavrit bulunduğunu ifade etti.

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Sinop Hamsi Balıkçılık
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