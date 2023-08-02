Çakmak doldururken hastanelik oldular

Palandöken ilçesindeki Yıldızkent semtinde otomobilde oturan iki arkadaştan biri çakmağına gaz doldurmaya çalışırken diğeri de kendi çakmağını yakınca patlama meydana geldi.

Elleri ve kolları yaralanan B.P. ve E.U., hızla otomobilden çıkıp alev alan kıyafetlerini söndürdü.

Özel bir hastanenin acil servisine götürülen B.P. ve E.U., burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu tespit edilen gençlerin tedavisi sürüyor.