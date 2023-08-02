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Türkiye
AA 02.08.2023 16:44

Çakmak doldururken hastanelik oldular

Erzurum'da otomobildeki iki arkadaştan biri çakmağına gaz doldururken diğeri kendi çakmağını yaktı ve araç içinde patlama meydana geldi. Vücutlarında yanık oluşan yaralıların tedavisi sürüyor.

Çakmak doldururken hastanelik oldular
[Fotograf: AA]

Palandöken ilçesindeki Yıldızkent semtinde otomobilde oturan iki arkadaştan biri çakmağına gaz doldurmaya çalışırken diğeri de kendi çakmağını yakınca patlama meydana geldi.

Elleri ve kolları yaralanan B.P. ve E.U., hızla otomobilden çıkıp alev alan kıyafetlerini söndürdü.

Özel bir hastanenin acil servisine götürülen B.P. ve E.U., burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu tespit edilen gençlerin tedavisi sürüyor.

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