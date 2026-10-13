Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda 33 şüphelinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarını işledikleri tespit edildi.

Bu kapsamda, 33 şüpheli hakkında gözaltına alınmaları ve ikametlerinde arama ve el koyma işlemlerinin yapılması kararı verildi.

14 ilçede eş zamanlı operasyon

Ankara merkezli 14 ilçede eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda 31 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği kaydedildi.

Operasyonlarda, bin 27 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 235 gram kubar esrar, 2 bin 320 gram skunk, bin 305 sentetik ecza, 127 ekstazi, 47 kök kenevir, 7 gram sentetik kannobinoid ham maddesi, 2 gram kokain, 5 hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 20 gram kenevir tohumu, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 347 9mm tabanca fişeği, 34 cep telefonu, 7 iklimlendirme çadırı, 10 litre sıvı bitki gübresi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 700 lira ele geçirildiği belirtildi.