IBAN'ını kiraladı, 97 davayla karşı karşıya kaldı

Geçirdiği iş kazasının ardından malulen emekli olan Nejat Yazıcı, 2022 yılında sosyal medyada e-ticaret işi yaptıklarını belirten kişilerle irtibata geçti. Borçları nedeniyle teklifi kabul eden Yazıcı, 1 Temmuz 2022'de banka hesaplarını İstanbul’da söz konusu kişilere elden teslim etti.

Kendisine vadedilen ödemenin yapılmaması üzerine 22 Temmuz'da banka şubelerini gezerek hesaplarını kapattıran Yazıcı, Gebze’de malulen emekli maaşını çekmek istediğinde hesabına dolandırıcılık soruşturması kapsamında bloke konulduğunu öğrendi. Hesaplarının dolandırıcılık eylemlerinde kullanıldığını belirterek şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunan Yazıcı hakkında çok sayıda dava açıldı.

"17 gün içinde onlarca kişiyi dolandırmışlar"

Yaşadığı süreci anlatan Nejat Yazıcı, iş ararken söz konusu ilanla karşılaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"E-ticaret işiyle uğraştıklarını söylediler. Birkaç gün görüştüm. 1 Temmuz 2022’de çok borcum olduğundan dolayı mecbur bu işi kabul ettim. Hesaplarımı İstanbul’da bu şahıslara elden teslim ettim. Akabinde bana ödeme yapacaklarını söylediler, ödeme yapılmadı. 22 Temmuz’da ise gidip tek tek bankalara girerek hesaplarımı kapattırdım. Emekli maaşımı çekecektim, izin vermediler. Hesabımda bloke olduğunu ve dolandırıcılık eyleminde kullanıldığını öğrendim. Ben de bu şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundum. Sonra zamanla adıma davalar açılmaya başladı. Sürekli karakola gidip her gün 10 tane ifade veriyordum. Bu şahıslar 17 gün içinde onlarca kişiyi dolandırmışlar."

"Ben yandım, başkası yanmasın"

Hakkında açılan davalar nedeniyle yaklaşık 30 ay cezaevinde kaldığını ve yasadan yararlanarak izne çıktığını ifade eden Yazıcı, hakkında 97 davanın bulunduğunu aktardı. Bu davaların bir kısmında yargılamanın sürdüğünü, bir kısmının ise henüz başlamadığını belirten Yazıcı, sonuçlanan 17 dosyadan 11’inde infaz aşamasında bozma, 6’sında ise ret kararı verildiğini kaydetti.

Süreçte yaklaşık 4 milyon lira maddi kayba uğradıklarını belirten Yazıcı, şunları söyledi:

"Ne yapacağımı bilmiyorum. Bütün mağdurların zararını ailemin desteğiyle giderdim. Kız kardeşim ve babam kredi çekti, avukat ödemeleri oldu. Tekrar cezaevine gitmek istemiyorum. 45 yıla yakın cezam vardı, 17 yıla düştü. Kalan cezalarımın da düşmesini istiyorum. Bu konuda devlet yetkililerinden yardım istiyorum, işimden oldum. Ayrıca vatandaşları ve gençleri de uyarıyorum; kesinlikle hesaplarını ve IBAN’larını üçüncü kişilerle paylaşmasınlar. Ben yandım, başkası yanmasın."

Baba Bülent Yazıcı: Türkiye genelinde mağdurların borçlarını ödedim

Oğlunun 3 yıla yakın cezaevinde kaldığını ve ailenin ağır maddi sıkıntılar yaşadığını dile getiren baba Bülent Yazıcı ise oğlunun sosyal medya üzerinden borçlandığından habersiz olduğunu söyledi.

Durumu öğrenir öğrenmez savcılığa başvurduklarını belirten baba Yazıcı, şu şekilde konuştu:

"Tefecilerin ya da bahis çetelerinin eline düşmüş, 3-5 tane kartını vermiş. Bir gün çocuğumu jandarma aldı. Avukatlar bana 'Bu parayı ödemezsen 100-150 yıla yakın ceza alır' dedi. Avukat tutmak için gittiğimde 1 milyon, 1,5 milyon lira istediler. Şu an ikinci kez avukat değiştiriyorum. Oğlumun 100’e yakın dosyası var. Türkiye genelinde mağdurların borçlarını ödedim. Mağdur ve işimizden olduk. Haftanın 5 günü vasisi olarak adliyelere gittim. Bir sürü borcumuz var, bundan sonra ne yapacağız? Bu çeteleri neden yakalamıyorlar? İnsanlar hep mağdur mu olacak, yuvalar mı yanacak? Bu mağduriyetlere bir çözüm bulunsun istiyoruz."