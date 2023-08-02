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Türkiye
TRT Haber 02.08.2023 17:06

Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı

İstanbul Kadıköy'de 18 Temmuz'da bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan sürücü halen aranıyor. Acılı aile, sürücünün bir an önce yakalanmasını beklerken, olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

140 kilometre hızla yol alıyordu, bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı. Çevredekiler yardıma koşarken, o araçtan inip yaya olarak kaçtı

Olay, 18 Temmuz günü sabahın erken saatlerinde yaşandı. Polisin kontrol noktasından kaçtığı iddia edilen sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye çarparak ölümüne neden oldu.

Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak hayatının kaybetmesine neden olan sürücünün kaçtığı anlar ortaya çıktı.

Olayın üzerinden yaklaşık iki hafta geçti. Sürücü Temel Ünlü halen yakalanamadı. Doğanay Güzelgün'ün acılı ailesi, sürücünün bir an önce yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istiyor.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Haber: Rasih Turanoğlu
Kamera: Ümit Kala

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