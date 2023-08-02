Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı

140 kilometre hızla yol alıyordu, bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı. Çevredekiler yardıma koşarken, o araçtan inip yaya olarak kaçtı

Olay, 18 Temmuz günü sabahın erken saatlerinde yaşandı. Polisin kontrol noktasından kaçtığı iddia edilen sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye çarparak ölümüne neden oldu.

Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak hayatının kaybetmesine neden olan sürücünün kaçtığı anlar ortaya çıktı.

Olayın üzerinden yaklaşık iki hafta geçti. Sürücü Temel Ünlü halen yakalanamadı. Doğanay Güzelgün'ün acılı ailesi, sürücünün bir an önce yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istiyor.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Haber: Rasih Turanoğlu

Kamera: Ümit Kala