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Dünya
AA 13.10.2026 16:17

Güney Kore'de 2 öğrencinin üniversite sınavında yapay zeka destekli gözlük kullandığı tespit edildi

Güney Kore'de 2 kişi, üniversiteye giriş sınavında yapay zeka destekli gözlük kullanırken yakalandı.

Güney Kore'de 2 öğrencinin üniversite sınavında yapay zeka destekli gözlük kullandığı tespit edildi

Yonhap'ın konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, başkent Seul'ün batısındaki Yonsei Üniversitesinde sınava giren bir öğrenci, sınav öncesi taktığı optik gözlüğü sınav esnasında yapay zeka destekli gözlükle değiştirdi.

Sınav gözetmenlerinin durumu fark etmesi üzerine öğrenci durumu itiraf etti. Üniversite yönetimi, öğrenciye karşı atılacak adımları halen görüşüyor.

Ayrıca Seul Üniversitesinde de bir diğer öğrenci, giriş sınavı esnasında yapay zeka destekli gözlük taktı.

Durumun fark edilmesi üzerine öğrenci sınav salonundan dışarı çıkarıldı ve bu kişinin gelecek 3 yıl boyunca üniversitenin sınavına girmesi yasaklandı.

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