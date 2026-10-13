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Dünya
AA 13.10.2026 15:15

Papa 14. Leo hastaneye yatırıldı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, akciğerinde tespit edilen kitle (nodül) nedeniyle bugün geçireceği operasyon için hastaneye yatırıldı.

Papa 14. Leo hastaneye yatırıldı

Akciğerinde tespit edilen kitleyi aldırmak üzere ameliyat olacağını daha önce açıklayan Papa, öğle saatlerinde operasyon için Vatikan'dan ayrılarak Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne gitti.

Papa'nın, Gemelli Hastanesi'ne gelişini çok sayıda basın mensubu ve hastanedekiler yakından takip etti.

Hastane yetkililerinin kapıda karşıladığı Papa, binaya yürüyerek girdi.

Vatikan Basın Ofisinden gazetecilere yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın Gemelli Hastanesi'nde Prof. Stefano Margaritora başkanlığındaki göğüs cerrahisi ekibi tarafından öğleden sonra akciğerindeki kitlenin alınması için ameliyat edileceği belirtildi.

Papa'nın ameliyatıyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin de "Kendisiyle dün görüştüm. Çok sakin bir şekilde konuştuk. Açıkçası böyle bir şey beklemediğim için endişeliyim ancak çok şükür ki hemen fark edilen ve bu nedenle mümkün olan en kısa sürede çözülebilecek bir durum. Normalde bu tür şeyler erken tespit edildiğinde iyi şekilde çözülebilir." ifadelerini kullandı.

Vatikan, daha önce Papa'nın iyileşmesi için 20 Ekim'e kadar bütün programlarının iptal edildiğini duyurmuştu.

Tarihte ilk kez bir Papa, pazar duasında ameliyat olacağını açıkladı

Papa 14. Leo, 11 Ekim'de Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duası sırasında, "Doktorlar, akciğerimde bir kitle (nodül) tespit etti. Doktorlar müdahalenin uygun olduğuna inanıyor ve bu nedenle onların tavsiyesi üzerine, nodülü aldırmak için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılmak üzere planlandı. Manevi yakınlığınız için teşekkür ediyor ve kendimi dualarınıza emanet ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

71 yaşındaki Papa'nın "sürpriz" olarak değerlendirilen bu açıklamasının ardından Vatikan Basın Ofisi de operasyon sonrasında iyileşme döneminin bir hafta sürmesinin beklendiğini duyurmuştu.

İtalyan basını da tarihte ilk kez bir Papa'nın, pazar duasında gelecek günlerde ameliyat olacağını şeffaflıkla açıkladığına dikkati çekti.

Basındaki haberlerde, Papa'nın 6-17 Kasım'da Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan Güney Amerika gezisini iptal etmemek için hemen ameliyat olma kararı aldığı belirtildi.

Vatikan'ın önceki devlet başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan 2025'te vefatının ardından Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'da 8 Mayıs 2025'teki Konklav'da (Papalık Seçimi) Papa olarak seçilen dönemin kardinali ABD'li Robert Francis Prevost, kendisine "Papa 14. Leo" ismini almıştı.

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