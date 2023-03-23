Yeni Camii bir diğer adıyla Valide Sultan Camii, 358 yıllık bir Osmanlı camisi. Bugün Mısır çarşısının hemen yanında Galata köprüsünün tam karşısındaki bu güzel eser İstanbul’un tarihi silüetleri arasında.

Osmanlı padişahı 3. Murad'ın eşi Safiye Sultan tarafından başlatıldı yeni Camii'nin inşaatı. Cami, 1665’te sultan 4. Mehmed'in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından tamamlandı.Yapımı 66 yıl sürdü. Camideki kubbelerin sayısı da 66.

Yeni Camii'nin asıl özelliği de caminin bitişiğinde bir kemer üzerine yapılan Hünkar Kasrı'dır. Yapıldığı yıllarda padişah ve sultanlar namazdan ve dini törenlerden önce buraya gelerek bir süre dinlenirlermiş.

Kasır, 17. yüzyıl Türk mimarlığının en güzel örneklerinden biri.

Yeni Camii, 2016 yılında başlayıp 7 yıl süren restorasyonun ardından yenilendi ve güçlendirildi.

Yüzyıllardır milyonlarca kişinin uğrak yeri olan bu güzel eser, mübarek Ramazan ayında da ziyaretçilerini bekliyor.

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Ufuk Özenateş