Dün akşam saatlerinde, köpeği "Tomi" ile birlikte Karaşar Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan Fadime Başar, çok sayıda başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

Başar, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Köpeği ise diğer köpeklerin saldırısı sonucu telef oldu.

Fadime Başar, Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.