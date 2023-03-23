Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 17:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde köpeğini dolaştıran Fadime Başar, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı.
Dün akşam saatlerinde, köpeği "Tomi" ile birlikte Karaşar Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan Fadime Başar, çok sayıda başıboş köpeğin saldırısına uğradı.
Başar, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Köpeği ise diğer köpeklerin saldırısı sonucu telef oldu.
Fadime Başar, Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Son Haberler
- 18:12
- 18:01
- 17:57
- 17:54
- 17:53
Sıradaki Haber
Öğretmenler depremzede öğrenciler için gönüllü mesaide
Yükleniyor lütfen bekleyiniz