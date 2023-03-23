Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
[Temsili Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu 2 kişi yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat alan güvenlik güçleri, sınır hattındaki önlemleri artırdı.
Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen 2 teröristi sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen teröristlerin ifade işlemleri başladı.
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