Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de boya fabrikasında yangın
[Fotograf: AA]
Kocaeli'de bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Pelitli Mahallesi 4433 Sokak'ta bulunan bir boya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin saatler süren çalışması sonrası kontrol altına alınabildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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