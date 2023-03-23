Pelitli Mahallesi 4433 Sokak'ta bulunan bir boya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin saatler süren çalışması sonrası kontrol altına alınabildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.