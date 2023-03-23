İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik Torbalı ilçesinde bir ikamet ve otomobile eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 44 kilo 600 gram esrar, yeşil reçeteye tabi bir miktar sentetik hap ve farklı cinslerde uyuşturucular ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.