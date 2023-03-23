Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 94 şüpheli tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Kullanıcı oldukları tespit edilen ve haklarında işlem yapılan 78 kişi ise serbest bırakıldı.

Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki ifade ve işlemleri sürüyor.