Osmangazi'de bir dükkan sahibi olan Salim Dinçsoy ve oğlu Süleyman Dinçsoy, şarküteri işleten Zafer Bircan ile 2019 yılında 5 yıllık kira sözleşmesi imzaladı. Bu süre zarfında kira bedeli her sene artarak 4 bin 25 TL oldu.

Zafer Bircan'ın iddiasına göre; dükkanın önüne dondurma dolabı koymasıyla ve Dinçsoy'un kirayı 8 bin TL yapacağını söylemesiyle taraflar arasında tartışma çıktı.

Birkaç gün sonra ise dükkanda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Dükkanda bulunan mallar satılamaz hale geldi. Ardından Süleyman Dinçsoy, Zafer Bircan'a dükkanı boşaltmasını söyledi. Zafer Bircan da kira sözleşmesini gerekçe göstererek çıkmadı.

Başka bir dükkana taşınan Bircan, eski dükkanını depo olarak kullanmaya başladı. Dinçsoy ise dükkana girip tüm eşyaları dışarı çıkardı. O anlar, kameralara yansıdı.