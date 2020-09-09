Hız, heyecan, kıyasıya mücadele. İstanbul, kasım ayında araba yarışlarının en prestijlisine ev sahipliği yapacak.

Araba sporu tutkunlarının heyecanla beklediği formula 1 yarışları kasım ayında İstanbul Park'ta gerçekleşecek. Binlerce turisti ve dünyaca ünlü yarış pilotlarını ağarlıyacak İstanbul park içersinde seyircileri bir de sürpriz bekliyor.

İstanbul Park içerisinde traktör ve klasik araba müzesi yer alıyor. 15 senede oluşmuş traktör müzesinde dünyaca ünlü markalara ait 100’e yakın traktör yer alıyor. Traktörlerin en yaşlısı ise 89 yaşında.

Anadolunun dört bir yanından hurda halde bulunup yaklaşık 2 sene restore edildikten sonra müzeye getirilen traktörlerin hepsi şu anda tarlada çalışabilecek durumda.

Müzede bulunan traktörlerin hepsinin ayrı bir hikayesi var.

Klasik araba müzesinde ise ilk günkü kondisyonunda 15 araç yer alıyor. İstanbul Park'ta etkinlik düzenlenen günlerde müzeler ücretsiz olarak gezilebilecek.