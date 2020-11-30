Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 14:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Emekli maaşını çekmeye giden kadın COVID-19 hastası çıktı
Zonguldak'ta, emekli maaşını çekmek için bankaya giden yaşlı kadının HES Kodu sorgulamasında koronavirüs hastası olduğu ortaya çıktı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşayan Zülfiye B, maaşını çekmek için kent merkezinde bulunan bankaya gitti.
Banka şubesine girişte HES sorgulaması yapılan Zülfiye B'nin, COVID-19 hastası olduğu ortaya çıktı.
Görevlilerin haber vermesiyle polis ekipleri bankaya geldi. Gözlem altına alınan Zülfiye B. için sağlık ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede gelen ekipler, kadını ambulansla yurda götürdü.
Zülfiye B'nin 14 gün yurtta kalacağı ve hakkında adli işlem başlatılacağı öğrenildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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