Elektrik hattı için yapılan kazıda tarihi sütun bulundu01 Kasım 2019 Cuma 14:06 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 14:24
Bartın'da, elektrik dağıtım şirketince hat bakımı için yapılan kazı çalışması sırasında, Bizans dönemine ait olduğu düşünülen sütun bulundu.
Batın'da elektrik dağıtım şirketi ekiplerince merkeze bağlı Mekeçler Köyü'nde, hat bakım çalışması için kazı yapıldığı sırada, yarım metre derinlikte mermer işlemeli sütuna rastlandı.
Almanya'da yaşayan köy sakinlerinden bir vatandaşa ait bahçede bulunan sütun ile ilgili köy muhtarına bilgi verildi.
Bir metre uzunluğunda, motif işlemeli ortası delik sütun, köy muhtarı tarafından korumaya alındı.
Amasra Müze Müdürlüğü yetkilileri, bölgede incelemelerde bulunurken, sütun müze bahçesine götürüldü.
Müze Müdürlüğü yetkilileri, mermer kalıntının, Bizans döneminde kilisede paye olarak kullanıldığını düşündüklerini, kesin sonucun teknik incelemenin ardından ortaya çıkacağını ifade etti.
Kaynak: AA