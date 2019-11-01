Türkiye

Elektrik hattı için yapılan kazıda tarihi sütun bulundu

01 Kasım 2019 Cuma 14:06 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 14:24

Bartın'da, elektrik dağıtım şirketince hat bakımı için yapılan kazı çalışması sırasında, Bizans dönemine ait olduğu düşünülen sütun bulundu.

[Fotoğraf: AA]