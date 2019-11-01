Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sırasında daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

Kaynak: AA