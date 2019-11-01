Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı01 Kasım 2019 Cuma 14:04 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 14:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sırasında daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.
Kaynak: AA