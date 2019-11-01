İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK adına iş birlikçi faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde 15 fişek, satışa hazır esrar, terör örgütünü simgeleyen bez parçası, örgüt mensuplarının bulunduğu fotoğraf ve çok miktarda dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Siirt'teki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Siirt'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 zanlıdan 8'i, 25 Ekim'de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4'ü ise sınır dışı edildi.

Firari bir zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA