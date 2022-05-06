Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'daki asayiş uygulamalarında 18 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 110 şüpheliden 18'i tutuklandı.
Elazığ'da Asayiş Şube ekiplerince asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi.
Ekipler, bir haftada düzenlediği uygulamalarda çeşitli suçlardan 110 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Uygulamalarda, 11 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 80 fişek, pompalı tüfek, 5 gram metamfetamin ve 42 uyarıcı hap ele geçirildi.
Uygulama kapsamında kayıp olarak aranan 6 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.
Son Haberler
- 16:52
- 16:54
- 16:39
- 16:37
- 16:44
Sıradaki Haber
"Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" trafik kazalarını yüzde 90 azalttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz