Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kalp krizi geçiren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Kastamonu'da kalp krizi geçiren 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Kastamonu'da yürürken aniden yere yığılan Aziz Efe Küçükkara'yı gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Küçükkara, buradaki müdahalenin ardından Samsun'daki bir hastaneye sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Küçükkara, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Ambulans Kalp Sağlığı Kastamonu
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