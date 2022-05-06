Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da kamyonet dereye düştü: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Çatak ilçesinde dereye düşen kamyonette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Van'ın Çatak ilçesinde Harun Özcan'ın kullandığı kamyonet yolda kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, deredeki araçta sıkışan yaralılar Kıyasettin, Nedim ve Abdullah Özcan ile hayatını kaybeden sürücü ve Ziyayettin Özcan'ın cenazelerini bulundukları yerden çıkardı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Etiketler: Van Trafik Kazası Trafik
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