Van'ın Çatak ilçesinde Harun Özcan'ın kullandığı kamyonet yolda kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, deredeki araçta sıkışan yaralılar Kıyasettin, Nedim ve Abdullah Özcan ile hayatını kaybeden sürücü ve Ziyayettin Özcan'ın cenazelerini bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.