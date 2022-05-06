Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da vaşak görüntülendi
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde tarlaya gelen vaşak, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Şebinkarahisar ilçesinin Alişar köyünde yaşayan Alim Davulcu, Davulcular mevkisindeki bir tarlaya gelen vaşağı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde, bir süre tarlada dolaşan vaşağın daha sonra bulduğu cansız bir hayvanı alarak uzaklaştığı anlar yer alıyor.
Etiketler: Cep Telefonu
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