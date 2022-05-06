Şebinkarahisar ilçesinin Alişar köyünde yaşayan Alim Davulcu, Davulcular mevkisindeki bir tarlaya gelen vaşağı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, bir süre tarlada dolaşan vaşağın daha sonra bulduğu cansız bir hayvanı alarak uzaklaştığı anlar yer alıyor.