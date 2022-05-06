Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara Emniyeti iki ayda 660 FETÖ/PDY şüphelisini yakaladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün mart ve nisanda FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarında 660 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonların sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Bu kapsamda 1 Mart-30 Nisan tarihlerinde FETÖ'nün adalet, emniyet, jandarma, hava ve kara kuvvetleri ile diğer kurumlardaki yapılanmasına yönelik 19 operasyonda 660 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan 189'unun etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtildi.
Zanlıların beyanda bulunduğu 2 bin 503 kişiden 909'unun FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet yürüttüklerinin ilk kez tespit edildiği ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
Etiketler: FETÖ Polis Terör Örgütü Terörle Mücadele
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