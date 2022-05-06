Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanya'da araç çalan turist yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'nın Alanya ilçesinde araç çaldığı iddia edilen İngiliz gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacı Mehmetli Mahallesi'nde Yassıtepe mevkindeki yamaç paraşütü atlayış alanında bir minibüsün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Konaklı Mahallesi'nde yapılan devriye sırasında durdurulan aracın çalıntı olduğu tespit edildi.
Kamera kayıtlarında aracı çaldığı öne sürülen İngiltere vatandaşı A.A.S. gözaltına alındı.
El konulan araç sahibine teslim edilirken polise teslim edilen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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