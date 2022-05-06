Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK'lı terörist Gürcistan'a kaçarken yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Artvin'in Hopa ilçesinden Gürcistan'a kaçmaya çalışan ve terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı, sınırda gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan M.D'nin Gürcistan'a kaçmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Bunun üzerine güvenlik güçleri, Hopa ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Gürcistan'a kaçmaya çalışan şüpheli M.D'yi yakaladı.
Gözaltına alınan ve Adıyaman'da sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
Son Haberler
- 15:12
- 15:10
- 14:59
- 14:57
- 15:10
Sıradaki Haber
Ölüm yolundaki 17 düzensiz göçmeni Mehmetçik kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz