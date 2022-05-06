Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 14:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da 13 dağcının çığa yakalandığı anlar
Van'da mart ayında 13 kişilik ekibin 4 üyesinin çığ altında kaldığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı.
Mart ayının sonuydu... 13 dağcı, Van'ın Başet Dağı'na tırmanışa geçti.
Zirveye sorunsuz ulaşan ekip, inişe geçtiği esnada çığa yakalandı ve 4'ü kar kütlesi altında kalarak metrelerce sürüklendi.
Yeni görüntüler çıktı
Can pazarının yaşandığı o anlara dair yeni görüntüler çıktı.
Olayın şokunu atlatan diğer dağcılar, zaman kaybetmeden arkadaşlarını aramaya koyuldu.
Tecrübeleriyle önce çığda sürüklenenlerin yerini tespit ettiler. Daha sonra da küreklerle kar altında kalanları çıkardılar.
Kazazedeler tahliye edildi
Dağcılar olay sonrası jandarmadan destek istedi. Helikopterle kazazedeler çığ bölgesinden tahliye edildi.
Ekibin profesyonel oluşu ve zamanında müdahale sayesinde büyük bir facianın önüne geçildi.
Etiketler: Çığ Kar Yağışı
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