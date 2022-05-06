Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aydın Nazilli'deki organize sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Ali Soydemir aktardı.https://t.co/uCILZPdmUm pic.twitter.com/OMhDmjAEl0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 6, 2022

Fabrika çalışanlarının tahliyesinin ardından söndürme çalışmaları başladı. Fabrika binası ile depo bölümüne de sıçrayan alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.