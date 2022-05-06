Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince, Karakol Mahallesi 1010 Sokak'taki metruk binada arama yapıldı.

Binadaki 4 zanlının üst aramasında, bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan 2 aparat ele geçirildi.

Dumlupınar Mahallesi 410 Sokak'ta durdurulan bir şüphelinin üst aramasında da bir miktar metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.