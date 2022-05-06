Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince, Karakol Mahallesi 1010 Sokak'taki metruk binada arama yapıldı.
Binadaki 4 zanlının üst aramasında, bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan 2 aparat ele geçirildi.
Dumlupınar Mahallesi 410 Sokak'ta durdurulan bir şüphelinin üst aramasında da bir miktar metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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