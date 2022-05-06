Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Karaismailoğlu'ndan Çatalca Belediyesi'ne ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çatalca Belediyesi'ni ziyaret etti.
Belediye binası önünde Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ve beraberindekiler tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, kendisini bekleyen personel ile sohbet etti.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, ilçeye yönelik ulaştırma ve altyapı hizmetlerinin değerlendirildiği ve bu alandaki ihtiyaçların ele alındığı öğrenildi.
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