Belediye binası önünde Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ve beraberindekiler tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, kendisini bekleyen personel ile sohbet etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, ilçeye yönelik ulaştırma ve altyapı hizmetlerinin değerlendirildiği ve bu alandaki ihtiyaçların ele alındığı öğrenildi.