Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te 100 kişi hastaneye başvurdu: İçme suyundan numune alındı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle yaklaşık 100 kişinin hastaneye başvurması üzerine içme suyundan numune alınarak inceleme başlatıldı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ishal ve mide bulantısı şikayetiyle 100'e yakın kişi hastanelere başvurdu.
Hastaneye başvuranların tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Durumun haber verilmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.
Ekiplerce içme suyundan numune alınarak laboratuvara gönderildi.
Sonuçların hafta sonu belli olacağı öğrenildi.
Etiketler: Karabük Gıda Zehirlenmesi Su Kaynakları
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