Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da kamyonetin kasasında saman balyalarının arasına gizlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Ağrı'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Ağrı-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında şüphe üzerine saman yüklü bir kamyoneti durdurdu.
Ekipler, sürücünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine aracın kasa kısmını açıp çuvallı saman balyalarını boşalttı.
Balyalar arasında gizlendikleri tespit edilen 8 düzensiz göçmen, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Araç sürücüsü ise gözaltına alındı.
Etiketler: Ağrı Düzensiz Göçmenler
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