Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 11:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eylem hazırlığında olan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Mersin'de 1 Mayıs'ı kana bulamak için eylem hazırlığında olan ve bir hafta önce yakalanan 10 şüpheliden 6'sı daha adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında evinde bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu şüpheli de bulunuyor.
Mersin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde terör saldırısı hazırlığı içinde olan 10 şüpheli 29 Nisan'da düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştı.
PKK/KCK ve TKP/Kıvılcım terör örgütlerine mensup şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edilmiş, biri tutuklanmıştı.
Şüphelilerden 6'sı daha adliyeye sevk edildi. Sevk edilenler arasında evindeki aramada bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu şüpheli de bulunuyor.
Etiketler: Mersin Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/KCK PKK/YPG
Son Haberler
- 11:44
- 11:44
- 11:40
- 11:38
- 11:36
Sıradaki Haber
Tuzla'da tersanede karbondioksit zehirlenmesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz