88 yaşındaki 'Nesibe anne' huzurevi sakinlerine rehberlik yapıyor

88 yaşındaki 'Nesibe anne' huzurevi sakinlerine rehberlik yapıyor

Eylem hazırlığında olan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Durumu ağır olan Sultan Ayşe Coşkun, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sultan Coşkun müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonetteki Sultan, Ayfer, Ömer Asaf ve Sultan Ayşe Coşkun yaralandı.

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