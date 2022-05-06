Orta Karadeniz'de beklenen sağanak yağışların Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu'nun Doğanyurt, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçeleri ile Sinop'un Türkeli, Ayancık ve Erfelek ilçelerinde kuvvetli kuzey yönlü rüzgarla birlikte, çok kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen Kastamonu ve Sinop için 'turuncu', Samsun için 'sarı' uyarı yapıldı.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.