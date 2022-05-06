Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 10:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kamyondan düşen ruloya çarpmaktan son anda kurtuldu
Bursa'nın İznik ilçesinde seyreden otomobil, kamyondan düşen 12 tonluk rulo saca çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, çevre yolundan Sakarya istikametine döndüğü esnada kasasında bulunan 12 tonluk rulo sac düşerek yola savruldu.
Bu sırada karşı yönden gelen otomobil, rulo saca çarpmaktan saniyelerle kurtuldu.
O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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