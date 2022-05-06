Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 05:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da otomobil su tankerine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde refüj sulayan su tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kumluca Belediyesine ait Y.A'nın kullandığı su tankerine, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda refüjde sulama yaptığı sırada 23 yaşındaki Veli Dalkıran'nın kullandığı otomobil çarptı.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Tolgahan Bitkin ve Furkan Köleoğlu yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Dalgakıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralılar Bitkin ve Köleoğlu sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Tanker sürücüsü Y.A. ise gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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