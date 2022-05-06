Yalçın Caddesi'ndeki Çeri Apartmanı A-Blok'ta bir inşaat firmasına ait işyerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. İşyerinde hasar oluştu.

İşyerinin üst katında yaşayan Fatih Yücesoy, dumanların yükselmesi üzerine durumu itfaiyeye bildirdiğini anlatarak, "Çeri Apartmanı ikinci katta oturuyorum. Birinci katta çıkan yangını ihbar ettim. İtfaiye, polis ve bekçi arkadaşlar sayesinde yangın söndürüldü. Simdi de iş yeri sahibine haber verildi. İçeride biraz sıkıntı var" dedi.