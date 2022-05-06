Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 03:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da freni patlayan kamyon iki otomobile çarptı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde fireni patladığı iddia edilen kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ankara yönünde giden İbrahim Sel yönetimindeki beton dağıtıcı takılı kamyon, Kahramankazan girişindeki Aile Yaşam Merkezi önünde kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobillerdeki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya kamyonun freninin patlamasının yol açtığı öne sürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası Ankara
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