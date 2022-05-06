Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 02:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mayıs ayında karla mücadele: Mahsur kalan doktorlar kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'e gitmek için yola çıkan 2 kişi, Soğanlı Dağları'ndaki 2 bin 400 rakımlı Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kaldı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından mahsur kalan kişilere ulaştı. Herhangi bir sağlık sorunları bulunmayan kişilerin yerleşim yerine ulaşmaları sağlandı.
Etiketler: AFAD Kar Yağışı
Son Haberler
- 03:34
- 03:27
- 03:12
- 02:39
- 03:59
Sıradaki Haber
Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz