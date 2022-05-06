Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 04:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın açıklarında 61 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 61 düzensiz göçmen güvenli bölgeye getirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 Mayıs’ta ilçe açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde 22 düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi. Göçmenler karaya çıkarıldı.
3 Mayıs’ta da aynı bölgede lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen ekiplerce kıyıya getirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 61 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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